قرار قضائي جديد بشأن محاكمة 4 أشقاء أنهوا حياة شاب بفأس في أوسيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

قررت محكمة جنايات الجيزة، اليوم السبت، تأجيل أولى جلسات محاكمة 4 أشقاء لاتهامهم بقتل شاب عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بمنطقة أوسيم بالجيزة، إثر خلافات سابقة نشبت معه، في القضية رقم 1276 لسنة 2023، جنح مركز أوسيم، لجلسة 21 فبراير الجاري، لسماع شهود النفي والاستعداد للمرافعة.

وكانت قد أحالت النيابة العامة بالجيزة المتهمين وهم إبراهيم.م، وأحمد.م، ومصطفى.م، ومحمد.م، بتهمة قتل شاب عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بمنطقة أوسيم بالجيزة، إثر خلافات سابقة نشبت بينهما، في القضية رقم 1276 لسنة 2023، جنح مركز أوسيم.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين في 23 يناير 2023، بدائرة قسم مركز أوسيم قتلوا المجني عليه محمد غريب، مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله، وأعدوا لذلك الغرض أسلحة بيضاء وفأس، وترصدوا له في المكان الذي أيقنوه سلفًا الوصول إليه، وما أن ظفروا به حتى ضربه الأول ضربتين استقرت الأولى بمقدمة رأسه واستقرت الثانية بمؤخرة رأسه، وعقب سقوط المجني عليه أرضا، اعتدى المتهم الثاني والثالث على المجني عليه بالضرب قاصدين من ذلك قتله.

وأضاف أمر إحالة المتهمين بقتل شاب أوسيم أن المتهمين حازوا وأحرزوا أسلحة بيضاء، وهي أزمة وفأس وماسورة وشوم، والمتهم الرابع اشترك بطريق التحريض والاتفاق مع باقي المتهمين على ارتكاب الجريمة سالفة الوصف، فتمت تلك الجريمة بناء على ذلك التحريض على النحو المبين بالأوراق.

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