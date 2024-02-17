ضبط عاطل لاتهامه بالاتجار في الألعاب النارية

معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، أفادت قيام عاطل- مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية- بالاتجار في الألعاب النارية غير المصرح بتداولها.

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع