ضبط عاطل لاتهامه بالاتجار في الألعاب النارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، عاطل بالإسكندرية؛ لقيامه بالاتجار في الألعاب النارية.
معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، أفادت قيام عاطل- مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية- بالاتجار في الألعاب النارية غير المصرح بتداولها.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحوزته 400 قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام.
بمواجهة المتهم أقر بقيامه بالاتجار في الألعاب النارية بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.
جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم ترويج الألعاب النارية وحيازتها.