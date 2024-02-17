بعد 10 وقائع.. ضبط عاطل وسيدة بحوزتهم عدادات مياه مسروقة من مساكن بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية عاطل له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة؛ لمزاولة نشاط إجرامي في مجال سرقة عدادات المياه من داخل العقارات بدائرة قسم شرطة عابدين. بمواجهة المتهم اعترف بارتكابه 10 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط المسروقات لدى سيدة مقيمة بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، داخل مخزن تابع لها كائن بدائرة قسم شرطة مصر القديمة واعترفت بعلمها بكون العدادات من متحصلات وقائع سرقة. جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

محمد يوسف

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