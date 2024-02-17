عبر الفيس بوك.. سقوط 3 دجالات بمدينة نصر يمارسن أعمال السحر والشعوذة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، 3 سيدات لقيامهن بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال أعمال السحر والدجل.

كانت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة من إحدى السيدات بتعرضها لواقعة نصب واحتيال من إحدى القائمات على أعمال السحر والدجل وتحصلها منها على مبالغ مالية.

بالفحص وإجراء التحريات تم تحديد المشكو في حقها وتبين أنها (مقيمة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث)، وأنها تمارس أعمال السحر والشعوذة وتروج لنشاطها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها وبصحبتها معاونيها (سيدتين "لهما معلومات جنائية"- مقيمتان بمحافظة القاهرة)، وبحوزتهن (3 هواتف محمول مُحمل على أحدهم الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطهن الإجرامي - الأدوات المستخدمة في أعمال السحر والدجل)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.