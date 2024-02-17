بـ 4.4 مليون جنيه.. ضبط متهمين بحوزتهم 115 كجم هيدرو وحشيش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبط الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية 4 عناصر إجرامية بالسويس؛ لحيازتهم مواد مخدرة تقدر قيمتها المالية بـ 4.450 مليون جنيه تقريباً.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، أفادت قيام عدة عناصر إجرامية بممارسة نشاط إجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم، مُتخذين من دائرة قسمي شرطة "الجناين- فيصل" بمديرية أمن السويس مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط 4 عاطلين بحوزتهم 90 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - 25 كيلو جرام لمخدر الحشيش.

بمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار والسيارات والدراجة النارية في النقل والترويج.

قُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 4 مليون و450 ألف جنيه تقريباً.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدي الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتجري المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء.