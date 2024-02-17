شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الفاكهة اليوم السبت فى أسواق الجملة والان مع تفاصيل الخبر
وكانت الأسعار كالتالى:
-برتقال بلدي 5,5 – 7.5 جنيها
-برتقال سكري 5,5 – 7.5 جنيها
-برتقال أبو سرة 6 - 11 جنيها
-نارنج 4 – 6 جنيهات
-يوسفي 5,5 - 10,5 جنيها
-كيمو كوات 18 – 22 جنيها
-جريب فروت 4 – 6 جنيهات
-ليمون حلو 5 – 9 جنيهات
-ليمون بلدي 15– 19 جنيها
-ليمون أضاليا 2–5 جنيهات
-تفاح أمريكي 55- 75 جنيها
-تفاح جولدن 50 – 70 جنيها
-تفاح سوري لبناني 50 – 70 جنيها
-بلح سيوي 30 – 60 جنيها
-بلح ثلاجة 15 – 21 جنيها
-بلح شامية 17 – 43 جنيها
-بلح ابريمي 16 – 45 جنيها
-بلح مركابي 19 – 60 جنيها
-بلح أبيض غزال 17 – 43 جنيه
-بلح عينات 18 – 49 جنيها
-بلح البان 17 – 43 جنيها
-بلح وردة 18 – 49 جنيها
-بلح برتموته 17 – 55 جنيها
-بلح أسواني 15 – 55 جنيها
-بلح سكوتي 17 – 55 جنيها
-بلح جنديلة 17 – 55 جنيها
-بلح قرن غزال 40 – 90 جنيها
-جوافة 6 – 16 جنيها
-رمان 12 – 22 جنيها
-فراولة 18 – 26 جنيها
-كانتلوب 7 – 11 جنيها
-كاكا 20 – 30 جنيها
-مانجو 50 – 100 جنيها
-بطيخ 16- 60 جنيها
-حرنكش 30 – 40 جنيها
-نبق 15 – 25 جنيها
-قشطة عبد الرازق 50 – 150 جنيها
-كيوي 35 – 85 جنيها
-أبو فروة 75 – 85 جنيها
-باباظ 12 – 15 جنيها
-افوكادو 60 – 120 جنيها
-جنزبيل 60 – 120 جنيها
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