شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال تعتقل 100 شخص من داخل مجمع ناصر الطبى فى خان يونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استمرارا للأعمال الإجرامية التى يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلى، فقد أعلن اليوم السبت، أن قواته تواصل عملياتها فى خان يونس بجنوب قطاع غزة واعتقلت حتى الآن 100 شخص فى مستشفى ناصر.

وقال فى بيان اليوم، أن القوات تنفذ عملية "دقيقة ومحدودة" ضد الفصائل الفلسطينية داخل مستشفى ناصر فى خان يونس.

وارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلى، 9 مجازر بحق العائلات فى قطاع غزة، أدت لاستشهاد 83 مواطنا، وجرح 125 آخرين، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت وزارة الصحة فى غزة، اليوم السبت، بأن عددا من الضحايا ما زالوا تحت الركام، وفى الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف، والدفاع المدنى إليهم.

وأكدت ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضى إلى 28858، والجرحى إلى 68677.