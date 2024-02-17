طلب إحاطة بشأن غلق مستشفى السويس العام ومستشفى التأمين الصحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

تقدم النائب سيد عبد الحميد الكرماوي، عضو مجلس النواب، بطلب احاطة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، بشأن غلق مستشفى السويس العام ومستشفى التأمين الصحي بالسويس.

جاء طلب الإحاطة عملا ًبحكم المادة 134 من الدستور والمادة 212 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

وقال النائب سيد الكرماوى، إنه تم غلق مستشفى السويس العام ومستشفى التأمين الصحي بالسويس وأصبح الاعتماد الآن كليًا على المجمع الطبي الذي يعد في فترة تجريبية، في حين أن فريق العمل بالمجمع الطبي غير مستعد لاستقبال الحالات بالمحافظة.

وطالب عضو مجلس النواب، بسرعة تشغيل مستشفى السويس العام لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين، وإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة بمجلس النواب.