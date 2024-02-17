سيارة للبيع.. حيلة عصابة للاستيلاء على أموال مواطنين سائق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية 5 أشخاص- مقيمون بالقاهرة-؛ لاستيلائهم على مبلغ مالي من أحد الأشخاص باستخدام سيارتين.

ضُبط بحوزة المتهمين (السيارتان المستخدمتان في ارتكاب الواقعة - 2 سلاح أبيض) وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة حيث قام أحد المتهمين باستدراج المجني عليه "سائق" إلى محل الواقعة وإيهامه بعرض سيارة للبيع، وقيام أحد المتهمين بخطف الحقيبة من المجني عليه وبداخلها المبلغ المالي.

تم بإرشاد المتهمين ضبط جزء من متحصلات واقعة السرقة، وأضافوا بإنفاقهم باقي المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبي جرائم السرقات.