مرتضى منصور: "فيه عصابة احتلت النادي وسلمتها لممدوح عباس" - فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان يونس:

قال مرتضى منصور إن جميع مشكلاته بسبب نادي الزمالك، واصفًا "مشكلتي مع الخطيب ولمياء نادي الزمالك.. وفي الآخر عصابة احتلت النادي وسلمتها لممدوح عباس".

وقال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، بعد حُكم النقض اليوم السبت، بإيقاف حبسه 6 أشهر بقضية سب وقذف لمياء خيري، موظفة المركزي للمحاسبات "كل المصايب اللي حصلتلي بسبب نادي الزمالك".

وأضاف "منصور" في بث مباشر لمصراوي، أن مشكلتي مع كل الناس نادي الزمالك أبرزها "لمياء والخطيب".

وترافع مرتضى منصور عن نفسه أمام المحكمة بعدما سلّم نفسه صباح اليوم السبت.

وتصالح "منصور" في قضاياه الثلاثة مع "خيري".

كانت لمياء خيري، رئيس لجنة التفتيش المالي والإداري، والمدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات قدَّمت العديد من البلاغات ضد مرتضى منصور بعدما ادعى حصولها على رشوة أثناء قيامها بالتفتيش على أعمال نادي الزمالك.

وقُيد البلاغ برقم 11529 لسنة 2021 إداري العجوزة والمقيد برقم حصر وارد مالية 1794 لسنة 2023 جنح مالية.

وكانت محكمة النقض أيدت حبس مرتضى منصور شهرًا - قضى عقوبته وأفرج عنه - وهو الحكم الذي تسبب في إزالة عضويته من رئاسة نادي الزمالك.