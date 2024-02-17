أحكام تتراوح ما بين 3 إلى 7 سنوات لـ17 متهمًا بالتحريض على العنف (تفاصيل)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قضت الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم السبت، بالسجن 7 سنوات لمتهم، والسجن 5 سنوات لـ 3 متهمين، والسجن 3 سنوات لـ 13 متهمًا.

كما قضت المحكمة ببراءة 16 متهمًا، وإدراج المتهم حسن هاني على قوائم الإرهاب، لاتهامهم مع أخرين سبق الحكم عليهم بالتحريض على العنف ونشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية.

وكشفت التحقيقات في القضية 1530 لسنة 2020 ارتكاب المتهمين جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

ووجه للمتهمين تهم نشر أخبار كاذبة بقصد تكدير السلم العام، في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

وجاء في أمر الإحالة قيام المتهمين بنشر وإذاعة أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

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