عاطل ينهي حياة ربة منزل داخل خطيرة بأسيوط: عرفت إن معاها دهب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقتل سيدة بأسيوط وضبطت مرتكب الواقعة.

تبلغ للأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بالعُثور على جثة إحدى السيدات – مقيمة بدائرة مركز شرطة أبو تيج بأسيوط - داخل حظيرة ملحقة بمسكنها وتبين إصابتها بجروح طعنية متفرقة.

أسفرت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن أسيوط عن أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل "أحد أقارب المجني عليها ومقيم بالمسكن المواجه للمجني عليها" ولعلم المتهم بأن المجني عليها تقيم بمفردها وحيازتها مصوغات ذهبية فعقد العزم على سرقتها وقتلها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبحوزته مبلغ مالي وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وقرر بقيامه بالتوجه لمسكن المجني عليها وتعدى عليها بسلاح أبيض سكين حتى تأكد من مفارقتها للحياة واستولى على 2 قطعة ذهبية خاصين بالمجني عليها وإلقاء جثتها بمكان العثور، وأرشد عن الأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة بمسكنه، كما أضاف بقيامه ببيع المسروقات لعميله "سىء النية" (مالك محل مجوهرات) تم ضبطه وبحوزته المسروقات.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

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