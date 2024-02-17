ضبط عنصرين إجراميين في قنا بحوزتهما 50 طربة حشيش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديرية أمن قنا قيام عنصرين إجراميين لهما معلومات جنائية- مقيمان بدائرة مركز شرطة قنا- بممارسة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما، متخذان من نطاق محل إقامتهما مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين بدائرة مركز شرطة قنا وبحوزتهما 50 طربة لمخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام - بندقية خرطوش وعدد من الطلقات – سيارة، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري لحماية نشاطهما الإجرامي والسيارة في النقل والترويج.

قُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 400 ألف ألف جنيه تقريباً.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

يأتي ذلك استكمالاً لنجاحات أجهزة وزارة الداخلية في دحر الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة لما تمثله من خطورة تلقي بظلالها على المجتمع حفاظاً على النشء والشباب من الوقوع في براثن الإدمان.

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