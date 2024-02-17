سقوط مستريح الملابس بالجيزة.. جمع 2.6 مليون جنيه من مواطنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية أحد الأشخاص بالجيزة؛ لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها في مجال تجارة الملابس.

تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من 8 أشخاص لتضررهم من صاحب محل ملابس "يحمل جنسية إحدى الدول"- مقيم بمحافظة الجيزة)؛ لقيامه بتلقي مبالغ مالية منهم لتوظيفها لهم في مجال تجارة الملابس مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

بالفحص وإجراء التحريات تبين قيام المشكو في حقه بممارسة نشاطاً احتيالياً من خلال تلقيه مبالغ مالية مـن المواطنين راغبي استثمار أموالهم وتحقيق الثراء السريع بزعم توظيفها لهم في مجال تجارة الملابس مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها فيما بينهم إلا أنه امتنع عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ المالية للمودعين وقيامه بالاستيلاء على مبالغ مالية من الشاكين بلغت نحو 2.670 مليون جنيه من المُبلغين، وأضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً في الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

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