يستجدي المارة.. ضبط متهمين بالاعتداء على شخص في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية ثلاثة أشخاص؛ لتعديهم على عاطل بسلاح أبيض وإحداث إصابته بالقاهرة.

تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر أول، من إحدى المستشفيات باستقبالها عاطل- مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم- مصاب بجروح متفرقة بالجسم، واضطراب بدرجة الوعي، إثر ادعاء مشاجرة بدائرة القسم.

بالفحص توصلت الجهود إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص، عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهم حال استقلالهم دراجة نارية ملك أحدهم، وبحوزة مالك الدراجة "مطواة ".

بمواجهة المتهمين اعترفوا بحدوث مشادة كلامية بينهم وبين المصاب لقيامه باستجداء المارة والمبيت بإحدى الحدائق بدائرة القسم تطورت لتعدي أحدهم على المصاب بالضرب باستخدام السلاح المضبوط بحوزته ولاذوا بالفرار مستقلين الدراجة.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.