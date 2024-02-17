شكرا لقرائتكم خبر عن ديلى ميل: رحلة الأقصر وأسوان النيلية وسيلة ساحرة للاستمتاع بدولة مبهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية تحت عنوان "هل القيام برحلة نهرية في النيل في مصر تستحق؟" إن الرحلات النيلية فى الأقصر وأسوان يُنظر إليها على أنها واحدة من أكثر الطرق سحرًا ورومانسية لرؤية واحدة من أكثر دول العالم غموضًا وإبهارًا.

ونقلت تجربة مدون السفريات البريطاني، سام مايفير، خلال رحلة نيلية استغرقت 7 أيام على متن فندق عائم من فئة 5 نجوم، وقالت إن السفن السياحية بين الأقصر وأسوان توفر للسائحين فرصة رؤية بعض المعالم الثقافية الرائعة والمناظر الطبيعية الخلابة في مصر.

وأشارت إلى أن سام البالغ من العمر تسعة وثلاثين عامًا، من مقاطعة ساري، نشر لقطات لرحلته على حساباته على وسائل التواصل الاجتماعى مثل تيك توك وانستجرام ويوتيوب، وعندما سألته "ديلى ميل" عما إذا كانت الرحلة تستحق، رد قائلا "مائة بالمائة".

وأضاف: "إنها طريقة مثيرة للاهتمام للغاية للسفر والاستكشاف، ولا يمكنك إلا أن تتخيل أنك تقوم بنفس الرحلة التي قام بها الناس منذ آلاف السنين."

وقال إن من كانوا على متن السفينة يمكنهم أن يتوقعوا رؤية موقع جديد كل يوم، "بما في ذلك وادي الملوك، ومعبد الأقصر، والكرنك، وإدفو، وكوم أمبو، وفيلية، والمسلة غير المكتملة".

وبسؤاله عما إذا كان هناك أي مجال للتحسين؟ قال سام: "الوقت محدود بعض الشيء في كل موقع. كنت أرغب في قضاء وقت أطول قليلاً في الاستكشاف. لكنه أضاف: "إذا كنت ترغب في الاستكشاف والسفر بدون متاعب، فهذا جيد جدًا... وأود أن أوصي به كتجربة".