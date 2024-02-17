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السكة الحديد: تشغيل خدمة جديدة على خط "منوف - كفر الزيات" غدا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تشغيل قطاري 856 / 861 بين محطتي "منوف - كفر الزيات" والعكس بعربات تحيا مصر كخدمة جديدة لركاب خط "منوف - كفر الزيات".

وقالت الهيئة، في بيان صادر عنها اليوم السبت، إن ذلك سيكون اعتبارًا من يوم الأحد المقبل 18/2/2024، على أن تكون مواعيد القطارين كما يلي:

- يقوم قطار 856 من محطة كفر الزيات الساعة 5.25 مساءً ويصل محطة منوف الساعة 6.55 مساءً.

  • يقوم قطار 861 من محطة منوف الساعة 8.05 مساءً ويصل محطة كفر الزيات الساعة 9.35 مساءً.
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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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