وزارة السياحة تبحث مع الجانب الهندي تصوير أفلامهم في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، المشاركة في المعرض السياحي الدولي OTM الذي أقيم بمدينة مومباي بدولة الهند، بمشاركة عدد كبير من دول العالم.

وشاركت الوزارة في عدد من الفعاليات والجلسات الحوارية من بينها فعالية "Cine Locales" حيث تم تقديم عرض تقديمي، استعرض مقومات مصر لجذب شركات الإنتاج السينمائي بالسوق الهندي لتصوير أفلامها في مصر، وورشة عمل عن سياحة الحوافز والمؤتمرات، بالإضافة إلى عقد عدة لقاءات إعلامية.

وقالت السياحة، بحسب بيان السبت، إن المشاركة في فعاليات المعرض تأتي في إطار خطتها لتنويع الأسواق المصدرة للحركة السياحية إلى مصر وفتح أسواق سياحية جديدة.

وأضافت أن الجناح المصري شهد إقبالًا كبيرًا هذا العام وهو ما يعكس الاهتمام المتزايد من جانب الشركات الهندية بالمقصد السياحي المصري، كما فاز بجائزة أفضل تصميم، ضمن فعالية توزيع الجوائز التي نظمتها إدارة المعرض.

افتتح الجناح المصري، وائل حامد، سفير مصر في نيودلهي، بحضور السفيرة نجلاء الظواهري، والسفير أحمد صبري، قنصل مصر العام في الهند، وإسماعيل عامر، مسئول السوق الهندي بمكتب الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وممثلين عن شركة مصر للطيران، وعدد من شركات السياحة والفنادق المصرية، بالإضافة إلى وفد من اتحاد شركات السياحة الهندية "TAAI" برئاسة "Jyoti Mayal" رئيس الاتحاد.

ومن جانبه، أكد عمرو القاضي، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى، أن المشاركة في المعرض، تأتي لتعزيز الشراكات الاقتصادية مع الهند بمختلف المجالات، خاصة السياحة، ونقطة انطلاق للمزيد من الفعاليات والأنشطة الترويجية الجاري الإعداد لها خلال الفترة المقبلة؛ بما يضمن حصول مصر على نصيب عادل من حركة السياحة الهندية الدولية التي تزيد على 26 مليون سائح سنويًا.

وخلال المشاركة في المعرض، عقد السفير وائل حامد، والسفيرة نجلاء الظواهري، وإسماعيل عامر، عدة اجتماعات مهنية مع مسئولي اتحاد شركات السياحة الهندية وكبرى الشركات السياحية الهندية.

وتم خلال هذه الاجتماعات، إلقاء الضوء على أبرز المستجدات التي يشهدها قطاع السياحة في مصر، والتطور الذي تشهده البنية التحتية لا سيما في المقاصد السياحية المصرية، وتم الحديث عن المنتجات والمقومات السياحية المتنوعة التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري، وتأكيد العلاقات الوطيدة بين البلدين، والاهتمام بجذب المزيد من الحركة السياحية الوافدة من السوق الهندي، خاصة في ظل وجود رحلات طيران مباشرة بين مصر والهند.

كما تم الاستماع إلى آراء مقترحات الجانب الهندي لتنشيط الحركة السياحية الوافدة من الهند إلى مصر خلال الفترة القادمة، لا سيما المهتمين بأنماط سياحة الزفاف وسياحة الحوافز.

وتم تصميم الجناح المصري المشارك في المعرض، على الطراز الفرعوني بلمحة عصرية، بمساحة بلغت 100 متر مربع، ويضم شاشات لعرض الأفلام الترويجية عن الأنماط والمنتجات والمقومات السياحية والأثرية المتنوعة التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري، بالإضافة إلى فتارين لعرض عدد من المستنسخات الأثرية للترويج للحضارة المصرية العريقة ومنتج السياحة الثقافية.