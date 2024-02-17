وزير الصحة يوجه بالتحقيق حول تغيب عدد كبير من الأطباء بمستشفى قويسنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

وجه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بفتح تحقيق حول تغيب أعداد كبيرة من الفرق الطبية من العاملين بمستشفى قويسنا المركزي في محافظة المنوفية.

وجاء ذلك، بحسب بيان صحفي، السبت، خلال جولة ميدانية مفاجئة، ضمن سلسلة الجولات الميدانية المفاجئة التي يجريها وزير الصحة والسكان، للمنشآت الطبية في جميع محافظات الجمهورية؛ بهدف ضبط المنظومة الصحية، والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمريض المصري.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير تفقد أقسام مستشفى قويسنا المركزي، وانتقد تردي حالة الأسرة في الأقسام الداخلي، موجهًا بتجديدها، وتفقد الصيدلية؛ للتأكد من توافر مخزون كافِ من الأدوية اللازمة للمرضى.

وقال "عبدالغفار": إن تفقد العيادات الخارجية للمستشفى، والتي تضم كل التخصصات الطبية؛ لمراجعة منظومة العمل، وتبين عدم استقبال المرضى بعدد كبير من العيادات، نتيجة غلقها، فضلًا عن تغيب عدد كبير من الأطباء، ووجه بفتح تحقيق في هذا الشأن.

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير راجع القوى البشرية من العاملين بالمستشفى، منتقدًا زيادة أعداد القوى البشرية بعدد من أقسام المستشفى، مشددًا على أهمية إعادة توزيع القوى البشرية، وفقًا للاحتياجات، وشدد على سرعة الاستجابة للمرضى وتقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم في أقل مدة زمنية ممكنة.

ولفت، إلى حرص الوزير على التحدث مع المرضى بالمستشفى؛ للتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة لهم، والاستماع لمطالبهم وتنفيذها.