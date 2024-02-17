فرص للترقي وحوافز.. "الجيزة": ملتقى توظيفي جديد بهذا الموعد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت محافظة الجيزة، عن فرص عمل جديدة من خلال جهاز رعاية وتشغيل الشباب، بعدد من التخصصات والمزايا.

وبحسب بيان، السبت، أعلن جهاز رعاية وتشغيل الشباب، عن ملتقى توظيفي بمقر الجهاز بحضور مسؤول الموارد البشرية بشركة رنين، يوم الإثنين الموافق 19 فبراير 2024، بدءًا من الساعة الـ10 صباحًا، وحتى الـ2 ظهرًا.

ويرصد "الخليج 365"، الوظائف المطلوبة كالآتي:

- كاشير.

- موظف استعلامات.

- موظفين كول سنتر.

- موظف مراقب مخزون.

- بائع داخلي.

- موظف أمن إداري.

- مراقب كاميرات.

- مندوب توصيل.

- عامل تجميل وخدمات.

- باريستا.

- ويتر.

وجاءت الشروط والمزايا كالآتي:

- خريجين فقط.

- موقف واضح من التجنيد.

- مرتب ثابت.

- حوافز.

- تأمين طبي واجتماعي.

- فرص للترقي.

ونوهت الجيزة، أن عنوان الجهاز في «300 ميدان الجيزة – عمارة النبراوي – الدور الثاني»، وحال وجود أية استفسارات يمكن التواصل على الأرقام التالية «35720825 – 35711198».