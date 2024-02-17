تفاصيل البرنامج الذي يقدمه حمو بيكا خلال شهر رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سامي

كشفت الإعلامية ساره خليفة، تفاصيل برنامجها مع مطرب المهرجانات حمو بيكا عبر شاشة قناة هي فى رمضان.

وأكدت أن البرنامج 15 حلقة وذلك لضيق الوقت وعدم القدرة علي تصوير 30 حلقة وسيتم العرض في شهر رمضان المقبل.

وأعلنت قناة "هي" في مقطع فيديو، تقديم مؤدي المهرجانات الشعبي حمو بيكا برنامج تليفزيوني رفقة سارة خليفة بعنوان "سارة وبيكا"، وذلك للعرض خلال شهر رمضان المقبل 2024.

وأضافت خليفة، في تصريح خاص لمصراوي، أن البرنامج سيكون لايت كوميدي وسيعتمد علي الضيوف المشاهير من الممثلين والمطربين والشخصيات المعروفة وسيتم إجراء حوار كوميدي وفق طبيعة البرنامج، كما أن البرنامج سيكون فيه فقرة طبخ سيظهر حمو بيكا بشكل مختلف فيها.

وأشارت إلى أنها تربطها علاقة طبية بحمو بيكا ويظهرا معا في فيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهو ما دفعهما للتفكير فى تقديم البرنامج.

وبدأت سارة خليفة عملها الإعلامي في قناة art وقدمت برنامج من القاهرة واستمرت فى تقديم البرامج المختلفة عبر عدد من القنوات الفضائية.