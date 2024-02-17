تغريم لاعب كرة القدم السابق رضا عبد العال بتهمة السب والقذف

محمد اسماعيل - القاهرة - صابر المحلاوي

غرمت محكمة جنح قسم ثالث اكتوبر السبت لاعب كرة القدم السابق رضا عبد العال 15 ألف جنيه وتعويض المتضررين لاتهامه بسب وقذف كلا من كابتن ربيع يس و كابتن مختار مختار والكابتن عماد النحاس في الجنحة المقامة ضده بتهمة سب وقذف المجني عليهم . وكان المحامي محمد رشوان، تقدم ممثلا عن ربيع ياسين وعماد النحاس ومختار مختار، ببلاغ للنائب العام، ضد رضا عبد العال لاستمرار تطاوله ضد ثلاثي الأهلي السابق، والمديرين الفنيين حاليا لمختلف الفرق المصرية بالدوري المصري. وذكر رشوان في بلاغه، الذي حمل رقم 96903 لسنة 2021، أن لاعبيّ الأهلي ربيع ياسين، وعماد النحاس، قررا التقدم ببلاغ للنائب العام ضد الكابتن رضا عبد العال، عقب وصفهما بأنهم إخوان، ورقصوا على منصة الإخوان في ميدان النهضة، عقب سقوط محمد مرسي.

وكان قد هاجم رضا عبدالعال، لاعبي نادي الأهلي والزمالك السابق، الكابتن ربيع ياسين وعماد النحاس قائلا: “الكابتن ربيع ياسين كان يقف على المنصة في اعتصام النهضة، وعماد النحاس كان يرقص في اعتصام النهضة، وده ظهر في فيديوهات منتشرة على اليوتيوب.