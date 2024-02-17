بعد الأمطار الرعدية.. الأرصاد: هذا موعد تحسن الطقس



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة الوطنية للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة.

وقالت الدكتورة منار غانم، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، الذي يذاع على قناة "الحدث اليوم"، مساء السبت، إن الأحوال الجوية شهدت عدم استقرار كبيرة خلال الأيام الأخيرة، بدءًا من تساقط أمطار رعدية وانخفاض في درجات الحرارة، ونشاط الرياح.

وأضافت غانم: أنه من الغد، ستشهد البلاد تحسنًا تدريجيًا في الأحوال الجوية، وارتفاع بدرجات الحرارة خلال فترة النهار، وبدءًا من يوم الإثنين، ستستقر الأحوال الجوية تمامًا وتعود الأجواء المشمسة.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بالأرصاد الجوية، أن الأمطار المتوقعة غدًا ستكون في المناطق الساحلية بكميات أقل مقارنة بالأيام السابقة، وستتلاشى تدريجيًا مع يوم الإثنين.



وحذرت غانم، من الاختلافات الكبيرة في درجات الحرارة بين الليل والنهار، مشددة على ضرورة متابعة نشرات الأخبار بشكل مستمر، وارتداء الملابس الشتوية الثقيلة في هذه الفترة المتقلبة من الطقس.