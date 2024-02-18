شكرا لقرائتكم خبر عن الموقع الرسمي لوزارة الدفاع ينشر وثائق نادرة عن حرب أكتوبر 1973 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

نشر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع، عدد من الوثائق الرسمية حول حرب أكتوبر 1973، تتضمن التخطيط الاستراتيجي العسكري لحرب أكتوبر، وكذلك ادارة الحرب بمراحلها حتى وقف اطلاق النيران.

كما تضمنت الوثائق التى كشفها الموقع الرسمي لوزارة الدفاع، كيفية تصفية الثغرة ممثلة في الخطة شامل وشامل المعدلة، بالاضافة لفض الاشتباك وانسحاب القوات الاسرائيلية، وكذلك بعض مذكرات القادة.