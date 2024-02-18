شكرا لقرائتكم خبر عن 3 خدمات بمراكز الجيزة التكنولوجية لأصحاب المحال.. اعرف المستندات المطلوبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم المراكز التكنولوجية بمحافظة الجيزة خدمات متنوعة للمواطنين من مكان واحد، طبقًا لتوجه الدولة إلى التحول الرقمي وميكنة الخدمات، حيث شهدت المحافظة إنشاء وتطوير 20 مركزًا تكنولوجيًا على مستوى أحياء ومراكز ومدن المحافظة تعمل على تبسيط الخدمات التي يحصل عليها المواطنين من المحليات وتقليل زمن أدائها وميكنة آلية الحصول عليها.

ويوضح ”الخليج 365” في السطور التالية الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على 3 خدمات تتيحها المراكز التكنولوجية لأصحاب المحال وهي (طلب استرداد مضبوطات إشغالات الطريق العام، إصدار ترخيص بإشغال طريق، نقل رخصة إشغال طريق في حالة التنازل عن المحل).

طلب استرداد مضبوطات إشغالات الطريق العام

المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة

-مالك المحل أو مستأجر أو وكيل أعمال (بتوكيل رسمي موثق).

-عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.

المستندات المطلوبة

-صورة المحضر ببيان المضبوطات المتحفظ عليها.

-صورة بطاقة الرقم القومي.

-مستند ما يفيد ملكية هذه المضبوطات (إن وجد).

-الإيصال الدال على سداد الرسوم المطلوبة.

الترخيص بإشغال طريق (خاص بالمحلات)

المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة

-مالك المحل أو وكيل اعمال (بتوكيل رسمي موثق).

-عدمة وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.

المستندات المطلوبة

-صورة بطاقة الرقم القومي.

-الإيصال الدال على سداد رسم النظر مستوفيًا الدمغة.

-صورة ترخيص المحل.

-رسم هندسي أو كروكي لموقع الإشغال.

-صورة البطاقة الضريبية.

طلب نقل رخصة إشغال طريق في حالة التنازل عن المحل

المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة

-مالك المحل أو مستأجر أو وكيل أعمال (بتوكيل رسمي موثق).

-عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.

المستندات المطلوبة

-رخصة إشغال الطريق الصادرة.

-الإيصال الدال على سداد رسم النظر.

-عقد تنازل عن الترخيص بالإشغال من المتنازل إلى المتنازل إليه.

-صورة بطاقة الرقم القومي للمتنازل والمتنازل إليه.