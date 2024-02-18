أمين الغرف التجارية: استثمارات الشركات التركية في مصر تتجاوز 5 مليار دولار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنينى:

أكد الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، أن ما نقوم به الآن مع تركيا بعيدًا عن الأرقام هو تعاون ثلاثي، مشيرًا إلى أن الشركات التركية المستثمرة في مصر تتجاوز استثماراتها الـ 5 مليار دولار، منها نحو 2.5 مليار دولار من هيئة الاستثمار والباقي من خلال جهات أخرى.

وأوضح عز، خلال استضافته ببرنامج «مساء dmc»، ويقدمه الإعلامي أسامة كمال، أن مستلزمات إنتاج الشركات التركية تأتي من تركيا ويتم التصنيع بأيادي مصرية وبخامات مصرية ومكون محلي مصري، ومن ثم إعادة تصديرها مرة أخرى لتركيا، مشيرًا إلى أنه يجب الاهتمام بالميزان التجاري ما بين الخامات التي تم استخدامها والسلع التي تم انتاجها.

وتابع: "التعاون الثلاثي لا يقتصر على التجارة فقط ولكن يؤول للخدمات أيضًا، والطرف الثالث في هذا التعاون هو أي دولة أخرى، فمثلًا تركيا الدولة الثانية عالميًا في المقاولات، فقد بدأت مصر بالربط بين شركات المقاولات الكبرى المصرية مع الشركات التركية للدخول في أسواق دول ثالثة مثل دول أفريقيا".

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