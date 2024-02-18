قيمتهم 8 ملايين جنيه.. ضبط 160 كيلو حشيش بحوزة اثنين بالقاهرة والقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية من ضبط كمية من مخدر الحشيش بحوزة عنصرين إجراميين بنطاق محافظتى القاهرة– القليوبية قدرت قيمتها المالية قرابة 8 مليون جنيه.

وأكدت معلومات وتحريات مديرية أمن القاهرة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية قيام عنصرين إجراميين بالإتجار فى المواد المخدرة.

وتم إستهدافهما وأمكن ضبطهما بنطاق محافظتى "القاهرة – القليوبية"، وبحوزتهما 160 كيلو جرام من مخدر الحشيش - بندقية آلية - خزينة بداخلها عدد من الطلقات - 2 سيارة.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسيارتان لنقل وترويج المواد المخدرة والسلاح النارى بقصد الدفاع عن نشاطهما الإجرامى وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة قرابة 8 مليون جنيه.