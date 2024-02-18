اليوم.. "النقض" تنظر طعن "سفاح الجيزة" على إعدامه

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

تنظر محكمة النقض، اليوم الأحد، الطعن رقم 12400 لسنة 91، للمتهم قذافي فراج عبد العاطي، المعروف إعلاميا بـ "سفاح الجيزة".

وكانت محكمة النقض أيدت سابقًا حكمين نهائيين ضد قذافي فراج "سفاح الجيزة"، وهما حكم الإعدام في واقعة قتل فتاة الإسكندرية، وحكم المؤبد في قضية تزوير.

وكانت النيابة العامة قد أمرت في 1 فبراير 2021، بإحالة المتهم "قذافي فراج"، إلى "محكمة الجنايات"، في أربعة قضايا بدوائر الهرم وبولاق الدكرور بالقاهرة، والمنتزه بالإسكندرية؛ لمعاقبته فيما نُسب إليه من قتله عمدًا أربعة، هم: زوجته وسيدتان ورجل، مع سبق الإصرار، خلال عامي 2015، 2017، وإخفائه جثامينهم بدفنها في مقابر أعدها لذلك.

عرضت النيابة العامة دليل إدانة المتهم في 4 قضايا من شهادة 17 شاهدًا، واعترافات المتهم بالتحقيقات، واستخراج رفات جثامين المجني عليهم من الأماكن المدفونة بها، وما ثبت بتقارير الصفة التشريحية لتلك الجثامين، وتطابق البصمات الوراثية المأخوذة منها مع مثيلتها المأخوذة من ذوي المجني عليهم، وما ثبت بتقارير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية بشأن فحص الآثار المرفوعة من أماكن استخراج الجثامين، فضلًا عن محاكاة المتهم لكيفية ارتكابه الوقائع الأربع.

يذكر أن محاكم الجنايات قضت بـ 4 أحكام بالإعدام شنقًا لـ "سفاح الجيزة" قذافي فرج بتهمة قتل صديقه رضا عبد اللطيف "أيدته النقض" وزوجته فاطمة زكريا وعشيقته وشقيقة زوجته.