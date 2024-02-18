"جميلة" تطلب خلع زوجها: "بيخوفني في الضلمة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - فاطمة عادل:

أقامت "جميلة. ع"، 32 سنة، ربة منزل، دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طلبت فيها خلع زوجها، مبررة طلبها: "بخاف من عينه في الضلمة وهو يتعمد غلق النور خلال تواجده بالمنزل".

قالت الزوجة فى دعواها التى حملت رقم 1450 لسنة 2022، إنها تزوجت من "ع. ص"، 36 سنة، صاحب كافيه "تولدت بيننا علاقة عاطفية بالنظرات وبعدها اتخذنا قرار الزواج، ولم يمر إلا شهرين وانتقلا للمعيشة سويا بعش الزوجية".

أضافت: "عشنا حياة زوجية سعيدة حتى لاحظ زوجي خوفي الشديد من الضلمة، ومن وقتها يُخفني خلال وجوده بغلق أنوار البيت بالكامل".

أكملت: " علمت أنه لا يحبني ويريد فقط تخويفي والهزار معي، ومحاولته تركي للمنزل ليجلس مع أصدقاءه بمفرده لذلك طالبته بالطلاق".

تابعت: "نقلت إقامتي بمنزل أهلي بعدما لاحظت عند زوجي في حركاته غير المقبولة ورغبته الملحة في إخافتي والهزار معي"، موضحة أنها لجأت لمحكمة الأسرة وطالبت برفع دعوى لا تزال منظورة حتى الآن.

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