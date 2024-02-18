شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية: إيقاف الخدمات للأجانب المعفيين من "إقامة لغير السياحة" آخر يونيو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال مصدر أمنى بوزارة الداخلية بإنه سيتم إيقاف الخدمات التى تقدمها الدولة للأجانب المعفيين من الحصول على إقامة لغير السياحة بالبلاد آخر يونيو القادم "وفقاً للمهلة المحددة"، وذلك فى حالة عدم حملهم بطاقة إعفاء الإقامة التى تستخرج من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية وفروعها الجغرافية بجميع المحافظات.
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