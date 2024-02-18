بعد إخلاء سبيلها بكفالة 5 آلاف.. اعترافات سوزي الأردنية: "أنا اندمجت في الخناقة مع أبويا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

"أنا اندمجت في الفيديو غصب عني ومقصدتش أهين أبويا قدام الناس"، قالتها "التيك توكر" سوزي الأردنية في تحقيقات النيابة العامة، قبل أن يقرر قاضي المعارضات إخلاء سبيلها في اتهامها بنشر مقاطع فيديو تخالف قيم الأسرة المصرية وسب وقذف والدها خلال بث مباشر بتطبيق "تيك توك"، بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه.

وقالت "سوزي الأردنية"، خلال التحقيق معها أمام النيابة العامة، إن والدها استولى على أموالها التي تحصلت عليها من تطبيق "تيك توك"، ورفض إعادتها لها، مشيرة إلى أنها تشاجرت معه خلال البث المباشر.

وأوضحت أنها اندمجت في الشجار مع والدها ولم تدرك أن الآلاف يشاهدونها عبر البث المباشر وهي تسب والدها، مرددة: "أنا اندمجت في الفيديو غصب عني ومقصدتش أهين أبويا قدام الناس".

ظهرت فتاة التيك توك سوزي الأردنية على موقع التواصل الاجتماعي "التيك توك"، في مجموعة من الفيديوهات التي تتنافى مع عادات وتقاليد الشعب المصري، خاصة في أصول علاقتها وتعاملها مع والدها، وبثت مقطع فيديو مع والدها، تسبب في إثارة الجدل حولها، بسبب أسلوب ردها على والدها، ونشبت مشادة كلامية بينها وبين والدها، قائلة له عبارة "اه.. في الشارع اللي وراه"، مما أدى إلى انزعاج رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومهاجمتها.

وتقدم البلوجر سوزي الأردنية فيديوهات مع شقيقتها، وهي فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة، ولاقت هجوما من الناس موجهين لها ارتكاب فعل استغلال إعاقة شقيقتها من أجل كسب استعطاف الجمهور وزيادة نسب المشاهدة وتحصيل الأرباح.

وفي ذات السياق، قدم مجموعة من المحامين، بلاغات إلى النائب العام ضد "سوزي الأردنية" لإنشائها وبث فيديوهات اعتبرها مقدمو البلاغ "خارجة عن الآداب العامة والقيم الأخلاقية للمجتمع" وتحتوي على مضمون يتعدى على القيم الأسرية وهدم القيم الأسرية، لأنها نشرت بثا مباشرا على مواقع التواصل الاجتماعي عبارة عن وصلة من السب والتحقير لوالدها على العامة بتفاصيل من حياتها الشخصية، واشتهر بعبارة الشارع اللى وراه.

ومن بين البلاغات المقدمة ضد البلوجر سوزي الأردنية، بلاغ أحد المحاميين، إلى النائب العام، بسبب نشرها فيديوهات "بث مباشر" على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن وصلة من السباب والتحقير لوالدها على العامة، واعترفت بممارسة الدعارة بمساعدة أبيها.

وجاءت تفاصيل البلاغ الذي تقدم به المحامي، ضد البلوجر، بأنه بعد أن أثارت البلوجر الشابة سوزي أيمن والمشهورة باسم سوزي الأردنية ردود أفعال غاضبة من المجتمع المصري والعربي بعد فضيحة السباب والتحقير للوالداها على مواقع التواصل الاجتماعي في بث عام.