شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر: 700 ألف إصابة بين النازحين فى غزة بالأمراض المعدية والتنفسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مسؤولة الإعلام في الهلال الأحمر الفلسطيني للقاهرة الإخبارية، إن هناك 700 ألف إصابة بين صفوف النازحين فى غزة بالأمراض المعدية والتنفسية، مشيرة إلى أن المستشفيات العاملة في رفح الفلسطينية ذات قدرات استيعابية محدودة.

وأضافت: "ننسق الجهود مع شركائنا الدوليين لحماية المستشفيات والعاملين في المجال الإنساني بقطاع غزة".

فيما أعلن مراسل القناة عن سقوط 5 شهداء بقصف إسرائيلي استهدف مناطق في رفح الفلسطينية، لافتا إلى أن المناطق الشرقية في رفح وخان يونس تتعرض للقصف من قبل قوات الاحتلال.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، للشهر الخامس تواليًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.