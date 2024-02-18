شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل تنقل الأسير مروان البرغوثى من سجن ريمونيم إلى الرملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين قدورة فارس، إن إدارة السجون الإسرائيلية نقلت الأسير مروان البرغوثى من العزل الانفرادى بسجن ريمونيم إلى العزل الانفرادى بسجن الرملة.

وأضاف فارس: "يأتى ذلك بعد تصريحات بن غفير مؤخرا حول قضية عزله، والتى هى محاولة جديدة للاستعراض أمام الرأى العام الإسرائيلى، خاصة أن هذه التصريحات تأتى بعد مرور نحو شهرين على نقله من سجن (عوفر) إلى العزل الانفرادى فى سجن (أيالون-الرملة) ثم إلى عزل (ريمونيم)، وذلك فى إطار استهداف كافة الأسرى بعد السابع من أكتوبر، وقيادات الحركة الوطنية الأسيرة عبر عمليات النقل الواسعة والعزل الجماعى والانفرادى، إلى جانب عمليات التعذيب الممنهجة".

وتابع: "عمليات النقل المتكررة للقائد البرغوثى فى العزل الانفرادى فى ظل استمرار منع المحاميين من زيارته تثير خشية حقيقية على حياته، خاصة وأن ذلك يترافق مع عمليات تحريض مباشر ومستمر عليه فى وسائل الإعلام الإسرائيلية".

وأكد فارس أن "مواقف القائد البرغوثى حيال قضية شعبه ومصيره ثابتة، وأن استهدافه بإجراءات العزل الانفرادى والتنكيل والاعتداءات لن تنَل من عزيمته وإرادته الراسخة بحتمية الحرية وتقرير المصير".

وأضاف: "ما يحدث مع القائد البرغوثى، وما تشهده السجون والمعتقلات يحتم على كافة المؤسسات الدولية والجهات المحلية ذات الصلة الوقوف عند مسؤولياتها وضرورة الإسراع فى العمل على زيارة السجون ووقف كل الإجراءات والانتهاكات غير المسبوقة بحق الأسرى منذ عقود".