شكرا لقرائتكم خبر عن انتشال جثامين 7 شهداء من تحت الأنقاض نتيجة قصف الاحتلال منزلا فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل نقلا وسائل إعلام فلسطينية: انتشال جثامين 7 شهداء ولا يزال 40 آخرون تحت الأنقاض نتيجة قصف الاحتلال منزلا في منطقة الزوايدة بالمحافظة الوسطى من قطاع غزة.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، للشهر الخامس تواليًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.