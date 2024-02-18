شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. التضامن: تحمل مصروفات 4.8 مليون طالب و680 منحة بالكليات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها تأكيد الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الوزارة دفعت مصروفات 4.8 مليون طالب بالمراحل الدراسية المختلفة وقدمت 680 منحة دراسية لطلبة الكليات.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..رئيس الوزراء يرأس اجتماع مجلس المحافظين لمتابعة الاستعدادات لشهر رمضان
ترأس الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، اجتماع مجلس المحافظين ، لمتابعة الاستعدادات لشهر رمضان وتوافر السلع .
أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إستمرار ضخ كميات كبيرة السلع الأساسية بالمنافذ التابعة لها وكذلك فى معارض " أهلا رمضان " على مستوى الجمهورية، مؤكدة توافر مخزون استراتيجى يكفى لأكثر من 4 أشهر.
أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى أن مصر تشهد طفرة فى عمل المجتمع المدني، ويدعم ذلك قيادة سياسية واعية وحكيمة تؤمن بدوره فى العديد من مجالات الحماية الاجتماعية والرعاية وتنمية الشراكات المستدامة، وقد ارتأت جمهورية جديدة تؤسس على المكاشفة ودعم جهود المجتمع المدنى قانون يقوم على حوكمة العمل الأهلي، مضيفة أن الوزارة تؤكد على دور المجتمع المدنى وتدعمه وتعتز بشراكاتها معه فى العديد من مجالات العمل التنموي، مشددة على أنه يوجد مبادرات عديدة للمجتمع المدنى فى مجال البيئة وفى مجال تكافؤ الفرص التعليمية والصحية، فضلا عن جهود بنك ناصر الاجتماعى فى العديد من المجالات، وفى مجال التعليم تتحمل الوزارة دفع مصروفات 4.8 مليون طالب بالمراحل الدراسية المختلفة وتم تقديم 680 منحة دراسية لطلبة الكليات وتم إنشاء 31 وحدة للتضامن داخل الجامعات تقدم العديد من البرامج والمبادرات لتمكين الشباب الجامعي.
قال مصدر أمنى بوزارة الداخلية بإنه سيتم إيقاف الخدمات التى تقدمها الدولة للأجانب المعفيين من الحصول على إقامة لغير السياحة بالبلاد آخر يونيو القادم "وفقاً للمهلة المحددة"، وذلك فى حالة عدم حملهم بطاقة إعفاء الإقامة التى تستخرج من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية وفروعها الجغرافية بجميع المحافظات.
نشرت الجريدة الرسمية، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رقم 47 لسنة 2024، بتجديد تعيين خيرت محمد سيد احمد بركات، رئيسًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بدرجة وزير لمدة عام اعتبارًا من 14-2-2024.
قالت مسؤولة الإعلام في الهلال الأحمر الفلسطيني للقاهرة الإخبارية، إن هناك 700 ألف إصابة بين صفوف النازحين فى غزة بالأمراض المعدية والتنفسية، مشيرة إلى أن المستشفيات العاملة في رفح الفلسطينية ذات قدرات استيعابية محدودة.
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