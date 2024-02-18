شباب 10 دول عربية يزورون منطقة السد العالى ويلتقطون صورا تذكارية

القاهرة - سامية سيد - زار أكثر من 300 شاب وفتاة من 10 دول عربية من الشباب المشاركون فى المؤتمر الثانى عشر الذى ينظمه الاتحاد العربى للشباب والبيئة حتى يوم 22 من الشهر الجارى بمدينتى أسوان والأقصر بعنوان "الماء والأمن الغذائى ..قضايا حياة" منطقة السد العالى ومنطقة رمز الصداقة المصرية السوفيتية.

واستمع الشباب إلى شرح تفصيلى عن السد العالى ورمز الصداقة المصرية السوفيتية من المختصين بالهيئة العامة للسد العالى وخزان أسوان ،فيما قام أعضاء الإتحاد بإهداء درع الاتحاد العربى للشباب والبيئة للمهندس المهندس أشرف المحمدى حجازي

رئيس الهيئة السد العالى وخزان أسوان .

وأكد الدكتور ممدوح رشوان الأمين العام للاتحاد العربى للشباب والبيئة أن تلك الزيارة تأتى فى إطار الزيارات الميدانية لتعريف الشباب المشارك على تراث أسوان وزيارة المعالم الأثرية والسياحية بالمحافظة، فيما سيتم تنظيم جلسات علمية وورش عمل .