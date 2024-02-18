الأمن يحقق في واقعة العثور على جثة لواء بالجيش اليمني داخل شقته بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

تحقق الاجهزة الأمنية في واقعة العثور على جثة لواء، بالجيش اليمني، داخل شقته وفق ما أعلنته السفارة اليمنية بالقاهرة في بيان لها.

وقالت السفارة في بيان، اليوم الأحد؛ "تتابع سفارة الجمهورية اليمنية لدى جمهورية مصر العربية باهتمام وحرص بالغين موضوع مقتل الشهيد اللواء حسن بن جلال العبيدي مدير دائرة التصنيع الحربي في وزارة الدفاع، الذي وجد مقتولاً في شقته بالعاصمة المصرية القاهرة".

ذكرت السفارة في بيانها أنه منذ تلقي البلاغ، كلَّفت المختصين بالنزول الميداني والتواصل مع كافة الجهات الأمنية المعنية في جمهورية مصر العربية ومتابعة التحقيقات للوصول إلى حقيقة الحادث المؤلم.

وأوضحت السفارة أنها تتابع نتائج التحقيقات وتشريح الطب الشرعي، مطالبة كافة وسائل الإعلام بتحري الدقة في كل ما ينشر وعدم الانجرار وراء الشائعات إلى حين الوصول إلى النتائج النهائية من قبل الجهات المختصة.

