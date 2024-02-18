تعذيب حتى الموت.. كواليس مقتل يمني في شقة بفيصل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة تفاصيل جديدة في العثور على جثة رجل يمني مقتولا داخل شقته بفيصل.

معاينة رجال المباحث بينت مقتل حسن صالح محمد جلال 50 سنة إثر تعرضه لوصلة تعذيب، عثر على جثته مهشم الرأس إثر تعرضه للضرب فضلا عن وضع قطعة قماش في فمه لمنعه من الاستغاثة.

وتوافد رجال المباحث الجنائية على مسرح الجريمة بشارع الشهيد أحمد حمدي متفرع من شارع العشرين تزامنًا مع وصول محققي النيابة العامة لمعاينة مداخل ومخارج الشقة وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على دواقع الحادث.

البداية تعود إلى بلاغ تلقاه اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة من مسؤول غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة خليجي في ظروف غامضة.

اللواء علاء فتحي نائب المدير وجه الضباط بسرعة فحص البلاغ والوقوف على ملابساته بالتنسيق مع الأدلة الجنائية والنيابة العامة ومباحث قطاع الغرب.

المعاينة المبدئية تحت إشراف االعميد علي عبد الرحمن رئيس مباحث قطاع الغرب بينت أن الجثة لشخص يحمل الجنسية اليمنية، والاشتباه في وفاته جنائيًا لتفرض الشرطة كردونًا أمنيًا بمسرخ الواقعة.