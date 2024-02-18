الجناة قيدوه بالحبال ومزقوا جثمانه.. ليلة مقتل الجنرال اليمني بفيصل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تحول شارع العشرين بفيصل إلى ثكنة عسكرية تشهد ظهورًا دبلوماسيًا مميزًا نظرًا لهوية المجني عليه العسكرية.

مصادر أمنية رفيعة المستوى قالت إن الضحية اليمني حضر إلى القاهرة نهاية الأسبوع الماضي، وقتل منذ يومين ليكتشف أصدقاءه الحادث بعد كسر باب الشقة.

معاينة رجال المباحث بينت مقتل حسن صالح محمد جلال 50 سنة إثر تعرضه لوصلة تعذيب وطعنات متفرقة، عثر على جثته مهشم الرأس إثر تعرضه للضرب فضلا عن وضع قطعة قماش في فمه لمنعه من الاستغاثة.

وتوافد رجال المباحث الجنائية على مسرح الجريمة بشارع الشهيد أحمد حمدي متفرع من شارع العشرين تزامنًا مع وصول محققي النيابة العامة لمعاينة مداخل ومخارج الشقة وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على دواقع الحادث.

البداية تعود إلى بلاغ تلقاه اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة من مسؤول غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة خليجي في ظروف غامضة.

اللواء علاء فتحي نائب المدير وجه الضباط بسرعة فحص البلاغ والوقوف على ملابساته بالتنسيق مع الأدلة الجنائية والنيابة العامة ومباحث قطاع الغرب.

المعاينة المبدئية تحت إشراف االعميد علي عبد الرحمن رئيس مباحث قطاع الغرب بينت أن الجثة لشخص يحمل الجنسية اليمنية، والاشتباه في وفاته جنائيًا لتفرض الشرطة كردونًا أمنيًا بمسرح الواقعة.

كانت السفارة اليمنية بالقاهرة أعلنت أن الأجهزة الأمنية تحقق في واقعة العثور على جثة لواء، بالجيش اليمني، داخل شقته.

وقالت السفارة في بيان، اليوم الأحد؛ "تتابع سفارة الجمهورية اليمنية لدى جمهورية مصر العربية باهتمام وحرص بالغين موضوع مقتل الشهيد اللواء حسن بن جلال العبيدي مدير دائرة التصنيع الحربي في وزارة الدفاع، الذي وجد مقتولاً في شقته بالعاصمة المصرية القاهرة".