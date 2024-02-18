خريطة الأمطار وتحذير للمواطنين.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الساعات المقبلة على مختلف المناطق.

وكشفت الأرصاد، في بيان، قبل قليل، استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق من شمال البلاد.

وبحسب البيان، من المتوقع زيادة حدة الأمطار مع تقدم الوقت على المناطق الآتية: (مطروح - الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ - بورسعيد - دمياط).

وأشارت الهيئة، إلى أن من المتوقع امتداد الأمطار خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة.

وناشدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين، توخي الحذر خلال الفترة الحالية وارتداء الملابس الثقيلة والحد من الخروج خلال فترات البرد حرصًا على سلامتهم.

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