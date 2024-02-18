الأمر خطير.. طلب برلماني بتدخل الرئيس السيسي لإنقاذ الصناعة -تفاصيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

طالب النائب طارق عبد العزيز، عضو مجلس الشيوخ، الرئيسَ عبد الفتاح السيسي؛ بحل مشكلة الصناعة التي باتت مرضًا مزمنًا ولم تستطع الحكومات معالجته، ومن ثم فليس لنا غيره نلجأ له بعد أن بات الملاذ الأخير لنا لحل المشكلات، موضحًا أن الصناعة ليست غريبة على المصريين، فهي موجودة منذ زمن الفراعنة، ولكن الآن أصبحت تعاني الأَمَرَّين.

وأضاف عبد العزيز، في كلمته في الجلسة العامة اليوم الأحد، أن الوزير أحمد سمير جاي على عملية تدمير سابقة ممنهجة، وأصبحت الصناعة ماشية بمنهج "اسمع كلامك أصدقك أشوف امورك أستعجب"؛ لأنه بقى فيه كلام حلو يتقال في البرامج والمؤتمرات، وعلى الواقع هناك قوى هادمة للصناعة.

وتابع النائب: "كانت لدينا صناعات قائمة، مثل الغزل والنسيج، تكفي للسوق المحلية، بيعنا أراضيها وكهِّنا مَكَنها، وصناعة الأسمدة، صناعة النقل في وادي حوف وحلوان، والنصر للصناعات.. جميعها كانت صناعات قائمة منتجة مربحة".

وأضاف عبد العزيز: "لو عايزين استثمار صناعي من الخارج؛ لا بد من إقرار ضمانات، المستثمر لن يستثمر إلا إذا تأكد أنه يوجد أمان على مكاسبه واستثماراته؛ بخطط مدروسة، فالأمر خطير، وأطالب يتدخل الرئيس لإنقاذ الصناعة".