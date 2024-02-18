وزير الصناعة: 54% من واردات مصر عبارة عن مستلزمات إنتاج صناعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، إن 54% من واردات مصر عبارة عن مستلزمات إنتاج صناعي.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، لمناقشة طلب مناقشة بشأن سياسة الحكومة حول تحديات الصناعة.

وأضاف "سمير"، تعليقًا على ما ذكره النواب من استهداف تصدير بقيمة 100 مليار دولار: أوصل إزاي لـ100 مليار دولار، لازم يكون عندي قدرة مالية لشراء مواد خام تكفي منتجات بـ100 مليار دولار، وأحتاج إلى أرض صناعية لبناء المصانع وآلات ومعدات وعمالة مدربة ولوجستيات للتخزين، وآليات لنقل المنتجات للخارج وأسواق للتصدير إليها.

وتابع: عشان أقدر أدخل الأسواق وأنافس، هذه الأسواق موجهة سعريًا أي الاهتمام فيها للسعر فقط، هنافس إزاي وأنا بستورد 54% من مستلزمات الإنتاج، عشان أوصل للهدف ده يجب تحقيق هذه العوامل.