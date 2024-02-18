شكرا لقرائتكم خبر عن أطفال غزة من مخيمات النزوح فى رفح الفلسطينية: شكرا عم ربيع على البرتقال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفى أطفال قطاع غزة بـ"العم ربيع" صاحب واقعة إلقاء البرتقال على شاحنات المساعدات المتوجهة إلى غزة، مؤكدين امتنانهم وتقديرهم لما قام به ومدى دعم الشعب المصرى المستمر لأبناء الشعب الفلسطيني.

وكتب الطفل الفلسطينى النازح فى رفح الفلسطينية إبراهيم مصباح رسالة إلى "العم ربيع" جاءت كالآتي: "يعلم الله عم ربيع أن أثر هذه الحبات من البرتقال لامست شغاف قلوبنا وإنا لنجد طعمها فى فمنا أشد حلاوة من العسل".

وسادت حالة من الإعجاب عبر منصات التواصل الاجتماعى خلال الساعات الماضية أثارتها لقطة فيديو تم تداولها لبائع فاكهة من محافظة بنى سويف يدعى "ربيع أبو الحسن" وهو يقوم بإلقاء حبات من البرتقال بعفوية بالغة على إحدى شاحنات القوافل المحملة بالمواد الغذائية والإنسانية عندما علم أنها متجهة إلى قطاع غزة.

الفيديو انتشر بشكل كبير محققا ملايين المشاهدات وتم توجيه التحية والتقدير لهذا البائع على هذه اللحظات العفوية والتى تعكس أصالة الشعب المصرى تجاه الأشقاء فى فلسطين ووصفته بعض التعليقات بـ"الصعيدى الشهم".

ربيع أبو الحسن بائع الفاكهة قال لـ"الخليج 365": "كل يوم لما بأرجع من الشغل أشوف نشرة الأخبار وأتابع أشقاءنا فى غزة أحزن عليهم وكان نفسى أقدم حاجة لهم وعندما مرت أمامى الشاحنات أخذت مجموعة من البرتقال ورميتها فوق الشاحنات وأنا سعيد وكان نفسى أبعت لهم الفرشة كلها".

أكد أبو حسن: "لما عدت من قدامى الشاحنات ما صدقت إنى شفت حاجة من ريحتهم ورميت على قد ما أقدر"، والناس قالت لى: إحنا بندعيلك وده أسعدنى قوى".

وأشاد عدد كبير من النشطاء الفلسطينيين عبر منصات التواصل الاجتماعى بقيام المواطن المصرى "ربيع أبو الحسن" بإلقاء حبات البرتقال إلى سيارة المساعدات المتوجهة إلى غزة، مؤكدين أن الشعب المصرى يبقى أكثر الشعوب دعما وتضامنا من الفلسطينيين.