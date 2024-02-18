شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: ضخ 500 طن سلع غذائية بمعارض "أهلا رمضان" بقنا يومياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه يتم ضخ نحو 500 طن من كل السلع الأساسية بمعارض "أهلا رمضان" فى محافظة قنا، لتلبية احتياجات المواطنين، وذلك بتخفيضات تتراوح بين 20 و30٪ عن مثيلاتها فى السوق المحلية، حيث تم انشاء 9 معارض اهلا رمضان فى المحافظة بالإضافة إلى 9 منافذ جمعيتى على مستوى المدن بالمحافظة ،كما أن هناك تنسيق مع الغرفة التجارية لإطلاق 3 سيارات سلعية متنقلة، مشيرا إلى وجود اقبال كثيف من قبل المواطنين على المعارض لشراء احتياجاتهم من السلع الغذائية خاصة الأساسية منها

ويبلغ عدد المشاركين فى المعرض الواحد بمحافظة قنا 10 عارضين مقارنة ب 7 للمعرض الواحد فى شهر رمضان الماضى كما أن حصة المعرض الرئيسى المقام فى بندر قنا من السلع التى يتم ضخها تبلغ 10 أطنان لكل من سلعتى السكر و الارز بالإضافة إلى 800 كرتونة زيت يوميا كما تم مشاركة 10 سلاسل تجارية فى معارض اهلا رمضان وذلك من خلال تخصيص ركن داخل كل سلسلة تجارية وذلك لتلبية احتياجات المواطنين.