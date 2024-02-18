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"طبق شوربة" قبل الإفطار.. 16 نصيحة صحية في رمضان لا تفوتها

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر كامل:

نشرت الدكتورة أمل محمد مصطفى الفقي، أستاذ مساعد بقسم العقاقير معهد بحوث الصناعات الصيدلية والدوائية في المركز القومي للبحوث، نصائح صحية مهمة يجب اتباعها خلال شهر رمضان.

وجاءت النصائح كالتالي:

• الحرص على شرب كميات كافية من السوائل؛ ما لا يقل عن ثمانية أكواب في اليوم (شرب كوب إلى كوبين من الماء كل ساعة خلال الفترة ما بين الإفطار والسحور).

• البدء بتناول حبات التمر وكوب من الماء أو الحليب على وجبة الإفطار.

• بدء وجبة الإفطار بطبق من الشوربة؛ من أجل تمهيد المعدة لاستقبال الوجبة الرئيسية، كما أنه يعوِّض السوائل التي خسرها الجسم.

• الحرص على تناول الطبق الرئيسي بعد 10- 15 دقيقة من شرب السوائل.

• تناول طبق السلطة على وجبة الإفطار.

• إضافة الفاكهة المجففة، والخضراوات، ومنتجات الألبان، والحبوب الكاملة، والأطعمة النشوية، واللحوم الحمراء، والأسماك ضمن قائمة الأطعمة في شهر رمضان.

• الحرص على تناول الأطعمة قليلة الدسم.

• اتباع نظام السلق والشوي بدلًا عن القلي عند تحضير الأطعمة.

• الحرص على مضغ الطعام جيدًا.

• تجنب الإفراط باستخدام الملح والأطعمة المملَّحة مثل المخللات.

• تجنُّب تناول العصائر الصناعية المحلاة والتي تحتوي على كمية عالية من السكر دون أية قيمة غذائية مفيدة.

• تجنب الإكثار من شرب الكافيين على السحور.

• تناول الخضراوات والفواكه الغنية بالألياف والفيتامينات والمعادن المهمة للجسم.

• تناول الحلويات باعتدال، وعدم تناولها قبل النوم مباشرةً.

• المشي بعد ساعة إلى ساعتين من الإفطار.

• الحرص على تناول وجبة السحور التي تحتوي على النشويّات بطيئة الامتصاص كخبز القمح الكامل؛ من أجل الحفاظ على مستوى السكر في الدم لأطول فترة ممكنة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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