أين دور المحافظين؟.. إشادة برلمانية بجولات وزير الصحة المفاجئة لتفقد المستشفيات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

أشاد النائب السيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، بجولات خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، المفاجئة؛ لتفقد المستشفيات والمراكز الصحية بمختلف المحافظات، واتخاذ القرارات الفورية لضبط الأداء داخل المنظومة الصحية.

وأكد شمس الدين الأهمية الكبيرة لهذه الجولات المفاجئة التي كشفت عن أن هناك عدداً من المستشفيات تقوم برسالتها السامية لتقديم الرعاية الصحية الشاملة للمواطنين على أكمل وجه، وهناك مخالفات صارخة داخل بعض المنشآت الصحية الأخرى.

وتساءل شمس الدين، في بيان له اليوم الأحد: أين دور المحافظين لضبط الأداء داخل المنظومة الصحية؟ وأين دور مديري المديريات والإدارات الصحية بمختلف المحافظات والمدن والمراكز والأحياء؟ مؤكداً أن رصد المخالفات وأوجه القصور داخل المنظومة الصحية ليس مسؤولية وزير الصحة والسكان فقط؛ ولكن جميع المحافظين عليهم دور كبير في هذا الملف.

وطالب النائب المحافظين بالقيام بسلسلة من الجولات الكثيفة والمفاجئة على جميع المستشفيات والمراكز الصحية، واتخاذ القرارات الحاسمة والسريعة للتحقيق الفوري في المخالفات التي يتم رصدها داخل المستشفيات، مؤكداً أن هذه السياسة تضمن تحقيق الانضباط داخل مختلف المستشفيات والمراكز الصحية على مستوى الجمهورية.