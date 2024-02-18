رئيس "زراعة الشيوخ" يدعو لاستغلال مبادرة حياة كريمة فى النهوض بالصناعة بالقرى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

أكد المهندس عبدالسلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أهمية التصنيع الزراعي في النهوض بمنظومة الصناعة المصرية، مشيرًا إلى أن التصنيع الزراعي يتميز بتوافر المواد الخام وهي المحاصيل الزراعية، ويُعد ذلك مدخل مهم للصناعة المصرية.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، لمناقشة طلب المناقشة المقدم من النائب تيسير مطر بشأن سياسة الحكومة حول التحديات التي تواجه الصناعة، وذلك بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة.

ودعا الجبلي، إلى ضرورة إستغلال مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتحسين كافة الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى والريف المصري، في النهوض بالصناعة المحلية بالقرى، من خلال إنشاء مجمعات صناعية ومشروعات صغيرة تتناسب مع طبيعة كل قرية ومواردها، بما يؤدي إلى زيادة الإنتاج المحلي وتوفير فرص عمل وتحسين دخل ومعيشة المواطنين.

وأشار رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إلى أهمية التوسع في إنشاء المدارس التكنولوجية، والتي تساعد بدورها في توفير العمالة المؤهلة والماهرة فى قطاع الصناعة، لتطوير الصناعة وزيادة جودة المنتج المحلي، بالإضافة إلى تعظيم استخدام التكنولوجيا والبحث العلمي في تطوير الصناعة، والتوسع في الصناعات التكتولوجية.

واختتم الجبلى، كلمته بتأكيده على ضرورة تيسير الإجراءات المتعلقة بالتراخيص وتخصيص الأراضي الصناعية، وكافة الإجراءات التي تشجع المصنعين، على بدء استثمارات في مختلف المجالات الصناعية.