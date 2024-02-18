شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الدواء يستقبل وفد دستور الأدوية الأمريكى لبحث سبل التعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل اليوم الدكتور على الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، وفد دستور الأدوية الأمريكى برئاسة الدكتور فينكات سوريندرا، نائب رئيس دستور الأدوية الأمريكى للمناطق وعمليات البرامج (RPO)، فى مقر الهيئة بالمنصورية، بحضور الدكتور أيمن الخطيب، نائب رئيس الهيئة، والدكتور الاسندرو سلامة، نائب رئيس والمدير العام لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وعدد من قيادات الهيئة.

وتم خلال اللقاء، مناقشة برامج التعاون الحالية المشتركة بين الجانبين، ورسم برامج مماثلة مستقبلية لتحقيق الأهداف المشتركة فى مجال تنظيم المنتجات الطبية ودعم توطين الصناعة الدوائية فى مصر.

جدير بالذكر أن هيئة الدواء المصرية، كانت قد وقعت فى يونيو الماضى بروتوكول تعاون مع دستور الأدوية الأمريكي، بغرض تعزيز أوجه التعاون المشترك بين الجانبين، وكذلك تبادل الخبرات فى مجالات العمل الرقابية والتنظيمة، وذلك بما يضمن تطبيق المعايير العالمية للتأكد من سلامة وجودة المستحضرات الطبية، من خلال الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، والاستفادة من الخبرات الأمريكية فى تعزيز دستور الأدوية المصري، كما تم الاتفاق على تدشين النسخة الثانية من مؤتمر دستور الدواء الأوروبى فى مصر.

تأتى الزيارة فى إطار سعى الهيئة المستمر لدعم كافة سبل التعاون مع المنظمات الدولية، تأكيدًا على ريادتها الإقليمية فى إطار حرصها الدائم على توطين الصناعة الدوائية، كذلك تأكيدًا على عمق الشراكة الإستراتيجية بين هيئة الدواء المصرية ودستور الأدوية الأمريكي، الذى يعد واحدًا من أهم الدساتير الدولية التى تشكل خارطة طريق لجميع دول العالم، فيما يخص المعايير والمقاييس المثلى للرقابة على الأدوية؛ لضمان حصول المريض على دواء آمن وفعال.