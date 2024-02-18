شكرا لقرائتكم خبر عن الديوان الملكى الأردنى ينعى والد الأميرة رجوة الحسين ويعلن الحداد 3 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى الديوان الملكي الهاشمي الأردني، ببالغ الحزن والأسى، والد الأميرة رجوة الحسين، خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز السيف.

أعلن الديوان الملكي الأردن - بأمر من الملك عبدالله الثاني - الحداد على الفقيد في البلاط الملكي الهاشمي لمدة 3 أيام، اعتبارا من اليوم الأحد.

أعرب الديوان الملكي الأردنى عن صادق التعازي وخالص المواساة للملك عبدالله الثاني ابن الحسين، الملكة رانيا العبدالله، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، الأميرة رجوة الحسين، وأسرة الفقيد وعائلة السيف الكريمة، بهذا المصاب الأليم، داعيا المولى، عز وجل، أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه، ويسكنه فسيح جناته.