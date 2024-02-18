شكرا لقرائتكم خبر عن معبر رفح أبوابه مفتوحة.. عبور المساعدات إلى غزة.. واستقبال 44 مصابا (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل حركة عبور مساعدات لقطاع غزة عبر معبر رفح، اليوم الأحد، واستقبال جرحى ومصابين، بالتزامن مع استمرار حركة تدفق المساعدات المنقولة برا وجوا وبحرا.

وأفادت بيانات إدارة معبر رفح، أنه يجري حاليا مرور دفعة مساعدات جديدة تضم نحو 120 شاحنة مساعدات غذائية و 5 شاحنات وقود في طريقها من الجانب المصري للجانب الفلسطيني، وإنهاء إجراءات دخول 41 مصابا وجريحا لتلقي العلاج بالمستشفيات المصرية، وعبور مسافرين من حملة الجوازات الأجنبية المقيمين بغزة في طريقهم لبلدانهم.

وشهد المعبر خلال الساعات الماضية إدخال 135 شاحنة محمل بالأغذية والأدوية والمستلزمات الطبية، و5 شاحنات وقود وغاز الطهي الخاص بالمنازل.

ويستقبل يوميا فريق الأطباء المصريين المرابطين علي معبر رفح جرحى ومصابين قادمين من قطاع غزة لتلقي العلاج بالمستشفيات المصرية، ويقومون بإجراء الكشف الطبي وتحديد وجهة المستشفى التي تنقل إليها بواسطة سيارات إسعاف ترتكز في ساحة المعبر في حالة جاهزية انتظارا لوصول الجرحى والمصابين.